Bartın’da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle bugün yüz yüze eğitime ara verildi. Uzaktan eğitimin ise devam edeceği duyuruldu.

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda (özel eğitim ve özel öğretim kurumları dahil) 23.12.2021 günü yüz yüze eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Eğitim öğretim uzaktan devam edecektir.“ denildi.

Ayrıca engelli ve hamile olan kamu çalışanlarının aynı tarihte 1 gün süre ile izinli sayılacakları bildirildi.

KASTAMONU

Kastamonu’da gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 ilçede yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildi.

Kastamonu’da gün boyunca etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kastamonu’nun Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerinde yüz yüze eğitime 23 Aralık Perşembe günü de ara verildi.

Ayrıca eğitim ve öğretime ara verilen 9 ilçede engelli ve hamile personelin 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

ARTVİN

Artvin merkez ve Murgul ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugünün ardından bugün de 1 gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Artvin'in bazı bölgelerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi Borçka ve Murgul ilçesinde tüm sınıflarda, Şavşat ilçesine bağlı Meydancık köyünde, eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, bu yerleşim yerlerinde, engelli veya hamile kamu çalışanlarının da bir gün izinli sayılmasına karar verildiği de kaydedildi.

GİRESUN

Meteoroloji'nin duyurusunun ardından kar yağışı Karadeniz'deki pek çok ilde etkisini gösterdi. Giresun’da etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle Espiye ve Keşap ilçelerinde 1 gün okulların tatil olduğu açıklandı.

Espiye ve Keşap Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, “Etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 23 Aralık Perşembe ilçe merkezinde taşımalı eğitim kapsamındakiler ile köy okullarında eğitim öğretime ara verilecek. İlçe merkezlerindeki okullarda taşımalı sisteme dahil olmayan öğrenciler ise eğitim öğretime devam edecek. Öte yandan, Keşap ilçesinde kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de bugün izinli sayılacak" denildi.

TRABZON

Trabzon'da bugün il merkezi dahil toplam 10 ilçede kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Trabzon Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık 2021 Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçelerimizde bir gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

ZONGULDAK

Zonguldak’ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm okullar 23 Aralık günü tatil edildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre il genelinde devam eden kar yağışının bu gece saatlerinden itibaren oluşturabileceği buzlanma ve don olayı nedeniyle il merkezi, merkeze bağlı belde ve köyler ile ilçelerdeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 23 Aralık 2021 Perşembe günü bir günlüğüne ara verildiği açıklandı.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada bu süre zarfında il genelinde engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

RİZE

Rize merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Rize Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İlimizde akşam saatlerinde başlayan ve yoğun bir şekilde devam etmekte olan yoğun kar yağışı neticesinde oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 23 Aralık 2021 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

KARABÜK

Karabük’ün Yenice ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “İlçemizde devam etmekte olan kar yağışı ve şiddetli buzlanma nedeniyle 23 Aralık 2021 Perşembe günü ilçemiz okullarında taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir” denildi.

DÜZCE

Düzce’nin Yığılca ilçesinde akşam saatlerinden etkisini artıran kar yapışı nedeniyle ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Düzce’nin Yığılca ilçesinde akşam saatlerinde şiddetini artırınca eğitime bir gün süre ili ara verildi. Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle verilen kar tatili 1 gün daha uzatılmış oldu. Düzce Valiliği sosyal medya hesaplarından duyurulan kar tatili ile ilgili olarak, “Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 23.12.2021 Perşembe günü YIĞILCA ilçemizde eğitime (1) bir gün süre ile ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Yığılca ilçesinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel ise idari izinli sayılacak.

İHA

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