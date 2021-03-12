Türkiye Kar yağışı nedeniyle ilçede okullara 1 gün ara

Kar yağışı nedeniyle ilçede okullara 1 gün ara

Türkiye

Kar yağışı nedeniyle ilçede okullara 1 gün ara

Son dakika gelişmesine göre, kar yağışı nedeniyle Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

12 Mart 2021, Cuma 10:32 Son Güncelleme:
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Karlıova ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerinde tipiye dönüştü. Kar yağışı etkili olmasıyla ilçe genelindeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi. 

Öte yandan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 20 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.



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