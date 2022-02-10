Aksaray’da dün sabah saatlerinde başlayan Kar yağışı ve tipi halen etkisini sürdürüyor. Tipi sebebiyle dün gece Konya yolu trafiğe kapatılırken halen etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Aksaray-Adana ve Nevşehir yolları da trafiğe kapatıldı. Karayollarında oluşan uzun kuyruklar dron ile görüntülendi. Polis ve jandarma ekipleri karayollarında geniş güvenlik önlemleri alırken hiçbir aracın geçişine izin verilmedi. TIR'lar ve otomobillerin birçoğu karayolunda kalırken, diğerleri de dinlenme tesislerine çekildi. Yolda kalan ve tesislere çekilen araçlara kumanya dağıtımı yapıldı. Tesislerde kalan şehirlerarası yolculuk yapan otobüslerde bulunan yolcular da polis ekipleri tarafından bölgedeki yurtlara yönlendirildi.

“ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN”

Erzurum’dan Antalya’ya yolcu götüren şehirlerarası yolcu otobüsü şoförü Yakup Sabri (47), “Allah devletimize zeval vermesin. Şu anda bizi yurda götürüp yerleştirecekler. Mağduriyetimizi yol açılana kadar gideriyorlar. Yol açılana kadar bekleyeceğiz. Biz Erzurum’dan Antalya’ya gidiyoruz. 12 saattir buradayız. Gece 10’dan beri burada bekliyoruz. Artık yapacak bir şey yok, doğal afet. Polisler geldi. Emniyet müdürümüz de geldi. Şimdi bizi yurda yerleştirecekler. Yol açılınca tekrar yolumuza devam edeceğiz” dedi.





TIR sürücüleri ise yollar kapandığı için beklediklerini belirterek, “Yapacak bir şey yok. Açılana kadar bekleyeceğiz. Devletimiz sağ olsun gerekli yardımları yapıyor” dedi. Kent genelinde kar yağışı ve tipi devam ediyor.

ANTALYA-KONYA KARAYOLU SADECE OTOBÜSLERE KONTROLLÜ ŞEKİLDE AÇILDI

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en önemli güzergah olan ve dün akşam saatlerinde tüm araç trafiğine kapatılan Antalya-Konya karayolu, sadece otobüslerin geçişine kontrollü olarak açıldı.

BEYŞEHİR-KONYA KARAYOLU ULAŞIMA YENİDEN AÇILDI

Konya’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan Beyşehir-Konya karayolu her iki yönden de tüm araçların ulaşımına yeniden açıldı.

İHA







