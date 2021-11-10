Kar yağışı yaklaşıyor! İstanbul'un hemen yanı başı beyaza büründü...
Kar yağışı meteorolojinin peş peşe uyarılarının ardında İstanbul sınırına yaklaşmaya başladı. Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Karla kaplı yollarda kar küreme çalışmaları başladı.
10 Kasım 2021, Çarşamba 11:32 Son Güncelleme:
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Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi ile Sarıalan ve Aladağ yaylalarında bu sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Kar kalınlığı 7 santime ulaştı. Çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen alanlar, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.
İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler karla kaplanan yollarda kar küreme çalışması yaptı.
DHA
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