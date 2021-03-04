Kara filosuna 35 milyon lira yatırım

Deniz, kara, hava ve demiryolu taşıma hizmetleri ile depolama, dağıtım, özel proje taşımaları ile komple lojistik hizmeti sunan Arkas Lojistik, araçlarını her yıl yenileyerek filosunun genç ve güçlü kalmasını sağlarken sürdürülebilir dünyanın çevre gerekliliklerine uygun araçlar tercih ediyor.

Filo yatırımlarına devam eden şirket, Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks ile olan iş birliğini sürdürüyor. Bu kapsamda Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödüllü 40 adet Ford Trucks F-MAX çekici yatırımı daha yapan Arkas Lojistik, filosunu gençleştirmeye ve karbon salınımını azaltmaya devam ediyor. Yeni yatırımla birlikte Arkas Lojistik’in çevre dostu Euro 6 motora sahip araç oranı da %50’ye yükseldi.