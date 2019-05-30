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Kara Havacılık Komutanlığı davasında karar! FETÖ'cü pilotlara ağırlaştırılmış müebbet

Darbeci helikopter pilotlarının da yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi

30 Mayıs 2019, Perşembe 10:45 Son Güncelleme:
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Kara Havacılık Komutanlığı davasında karar! FETÖ'cü pilotlara ağırlaştırılmış müebbet

Darbeci helikopter pilotlarının da yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Davada 56 sanık 6 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

56 kişiye ağırlaştırılmış müebbet, 18 kişiye müebbet hapis cezası verildi. Akar'ı 16 Temmuz sabahı Çankaya Köşkü'ne götüren albay Uğur Kapan'a 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Toplam 119 sanık ceza aldı. 31 sanık beraat etti, 2 sanığın dosyası da ayrıldı.

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