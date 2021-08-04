Kara Kuvvetleri Komutanı’nın kim olacağını ilişkin meraklı bekleyiş bugün gerçekleşen YAŞ toplantısı ile son buldu. Toplantı öncesinde ismi geçen 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, yeni Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atandı. Bu haberin ardından pek çok kişi Musa Avsever hakkında araştırma yapmaya başladı…

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI MUSA AVSEVER KİMDİR?

1. Ordu Komutanı olarak görev yapan Musa Avsever 7 Kasım 1957 tarihinde Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı Nernek köyünde doğdu. 2003 yılında tuğgeneral, 2007 yılında tümgeneral, 2012 yılında korgeneral rütbesine terfi eden Musa Avsever 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra toplantısında orgeneralliğe terfi etmiş ve 1. Ordu Komutanlığına getirilmişti.

2021 YAŞ TOPLANTISI KARARLARI

Yüksek Askeri Şura kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Yüksek Askeri Şura sonrası yaptığı açıklamasında "44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edilmiştir." dedi.