Karabük Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayınladı!

Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Edebiyat Fakültesi’ne öğretim üyesi alınacak. Başvurular 6 Ağustos’ta sona erecek. İşte Başvuru şartları…

Karabük Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik, Bankacılık ve Finans, İnşaat Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Dahili Tıp Bilimleri, Elektrik Mühendisliği, Doğu Dilleri ve Edebiyatları bölümlerine 4 profesör, 2 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi alınacak.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN