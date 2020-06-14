Türkiye Karabük'te 9 yeni vaka daha tespit edildi

Karabük'te 9 yeni vaka daha tespit edildi

Türkiye

Karabük'te 9 yeni vaka daha tespit edildi

Karabük'te 9 corona virüs vakası daha tespit edilirken hasta sayısı ise 38'e yükseldi.

14 Haziran 2020, Pazar 18:47 Son Güncelleme:
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Karabük'te 18 günde 29'a çıkan corona virüs vaka sayısı 38'e yükseldi. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde Tarihi Çarşı bölgesinde iki esnafta corona virüs tespit edildi. Esnaflarla temasta bulunanlarla ilgili filyasyon ekipleri tarama çalışması başlattı. Esnafların Ankara'da hasta ziyaretine gittiği, virüsü burada kapmış olabilecekleri değerlendiriliyor.

Vakalardan 5'i taburcu edilirken, 33 kişinin hastanede tedavileri devam ediyor.

İHA


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