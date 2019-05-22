Karaciğer dostu enginarın tam zamanı!

Akdeniz diyetinin vazgeçilmezleri arasında olan enginar ‘karaciğer dostu’ olmasıyla tanınıyor. Enginarın faydaları bununla da bitmiyor. İşte enginarın sağlık açısından faydaları...

22 Mayıs 2019, Çarşamba 09:30
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Karaciğer dostu enginarın tam zamanı!

Ramazanda da enginar tüketilmesini tavsiye eden uzmanlar “Enginardaki faydalı bakteriler, vücudun uzun süre besinsiz kalmasının ardından alınan besinin sindirimini kolaylaştırır” dedi. İşte enginarın sağlığımıza katkıları:

● Doğal probiyotik (faydalı bakteri) kaynağıdır.

● Yağ azaltıcı özelliği vardır.

● Yüksek antioksidan içerir.

● Karaciğerden safra sıvısını uzaklaştırır.

● Kolesterolü önler.

● Kolon kanserine karşı direnç sağlar.

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