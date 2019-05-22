Karaciğer dostu enginarın tam zamanı!
Akdeniz diyetinin vazgeçilmezleri arasında olan enginar ‘karaciğer dostu’ olmasıyla tanınıyor. Enginarın faydaları bununla da bitmiyor. İşte enginarın sağlık açısından faydaları...
Ramazanda da enginar tüketilmesini tavsiye eden uzmanlar “Enginardaki faydalı bakteriler, vücudun uzun süre besinsiz kalmasının ardından alınan besinin sindirimini kolaylaştırır” dedi. İşte enginarın sağlığımıza katkıları:
● Doğal probiyotik (faydalı bakteri) kaynağıdır.
● Yağ azaltıcı özelliği vardır.
● Yüksek antioksidan içerir.
● Karaciğerden safra sıvısını uzaklaştırır.
● Kolesterolü önler.
● Kolon kanserine karşı direnç sağlar.