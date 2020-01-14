Karadağ / Montenegro nerede? (Karadağ gezilecek yerler)

Avrupa'nın parlayan yıldızı olarak bilinen Montenegro'nun asıl adı Karadağ. Dağları, gölleri ve tarihi dokusu ile oldukça dikkat çeken bir ülke olan Montenegro'nun uluslararası adının bu olması nedeniyle bu isimle anılıyor. Karadağ Balkanlar'da bir ülkedir. Sefir'in Kızı dizisiyle Karadağ'a Türkiye'den ziyaretler artacak gibi.

Uzun yıllar Osmanlı himayesindeydi

Uzun yıllar Osmanlı himayesinde olan Karadağ 1877-78 Osmanlı-Rus savaşında Rusların yanında yer alan Karadağ savaşın ardından imzalanan antlaşmalar ile bağımsızlığını ilan etmiştir. Doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek, güneyinde Adriyatik Denizi yer alır.

Karadağ ucuz mu?

Başkenti Podgorica olan Montenegro, diğer Avrupa ülkelerinden daha ucuzdur. Bu yüzden en çok tercih edilen ülkelerden biri olarak yerini alıyor.

Karadağ’da hangi dil konuşuluyor?

Karadağ'ın resmi dili Karadağca'dır. Bunun yanı sıra ülkede Sırpça, Boşnakça, Arnavutlukça ve Hırvatça dilleri de konuşulmaktadır.

Karadağ para birimi

Avrupa Birliği'nde olmamasına rağmen Karadağ'ın para birimi Euro ama Avrupa ülkeleriyle kıyaslanamayacak ucuzlukta bir ülke.

Vizesiz gezilecek ülke: Karadağ

Türkiye ile Karadağ arasında vize muafiyeti anlaşması mevcuttur. Bu çerçevede Türkiye ve Karadağ vatandaşı olan diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamilleri, birbirlerinin ülkesine, her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren doksan (90) günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş maksadıyla vize almadan girebilmektedir.

Makul miktarda döviz alın

Karşılıklı vize muafiyeti sağlanmış olmakla birlikte, Karadağ’ın AB adaylık sürecinde olması ve AB ülkelerine sınır olması nedeniyle sınır görevlileri zaman zaman AB dışından ülkeye gelen kişiler kapsamında titiz ve kuralcı davranabilmektedir. Bu tür sorunlarla karşılaşmamanız açısından, Karadağ’a yapacakları seyahatlerde, yanınıza ülkede kalmayı öngördüğünüz süreyle orantılı makul miktarda döviz bulundurun ve seyahat amacınızı görevlilere açık bir şekilde izah etmeye özen gösterin.

Karadağ’da görülmesi gereken yerler

Sveti Stefan Adası

Karadağ'ın en ünlü bölgesidir. Budva şehrinden araçla 15 dakikalık mesafede yer alıyor. Lonely Planet'in yayınladığı dünya çevresinde en göz alıcı 10 yerden birisi olarak da seçildi. Birçok ünlünün de tatil için tercih ettiği yerlerden biri.

Mogren Plajı

Mogren Plajı şehir merkezinde yer alıyor. Mavi bayrak sahibi olan Mogren Plajı, merkezde olmasına rağmen sessizliği ve sakinliği ile denize girmek için en güzel yerlerden biri.

Cetinje

Karadağ'ın eski başkenti. Kotor ve Perast'ı çevreleyen dağların hemen üstünde bulunan Cetinje'nin merkezinde birçok müze ve kilise yer alıyor.

Ostrog Manastırı

Ostrog Manastırı da merkezde bulunuyor. Kotor ve Budva'dan araçla yaklaşık 3 saatte ulaşılabiliyor. Ostrog Manastırı, görüntüsüyle Trabzon'daki Sümela Manastırı'nı andırıyor. Manastırnın en önemli özelliği, her dinden insanı bir araya getiriyor olması.

Durmitor Milli Parkı

Durmitor, Karadağ'da bulunan bir dağdır. Bu dağ çevresinde bulunan park Durmitor Ulusal Parkı olarak adlandırılmıştır. Durmitor Ulusal Parkı yaklaşık 390 km²'lik bir alana sahiptir. Durmitor Ulusal Parkı içerisinde Avrupa'nın en büyük aynı zamanda dünyanın 2. büyük kanyonu yer almaktadır.

Skadar Gölü

Skadar Gölü, Arnavutluk ve Karadağ devletleri arasında yer alan, Balkan yarımadasındaki en büyük göldür. Adını kıyısında kurulmuş olan şehir, İşkodra'dan alır. Diğer Avrupa dillerinde Skadar, Scutari adları ile de bilinir.



