Karadeniz için zirai don uyarısı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın geceden başlayarak 26 Eylül Pazar sabah saatlerine kadar, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don bekleniyor.

Başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

AA