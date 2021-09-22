Türkiye Karadeniz için zirai don uyarısı

Karadeniz için zirai don uyarısı

Türkiye

Karadeniz için zirai don uyarısı

Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamada Karadeniz için zirai don uyarısı yer aldı.

22 Eylül 2021, Çarşamba 16:57 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın geceden başlayarak 26 Eylül Pazar sabah saatlerine kadar, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don bekleniyor.

Başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

AA

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