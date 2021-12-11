Karadır çiçeklerin hayran bırakır

GALA ÇİÇEĞİ

Zantedeschia 'kara yıldız' Türkiye'de gelin çiçeği, gala adlarıyla bilinen türün siyah çiçek açanı. Siyaha yakın koyu mor bir çiçek açan bitki, yeşil yapraklarıyla da bahçeler için iyi bir türdür. Nigra hollyhock (siyah hatmi) merkeze doğru neredeyse siyah görünen bordo çiçekler açar. Hatmiler geleneksel bitkilerdir. Büyümesi kolaydır ve çeşitli iklimlerde iyi performans gösterirler.

KARA PRENS

Echeveria 'kara prens' etli, siyah yapraklardan oluşan bir sukulent türü. Yeterince güneş ışığı almazsa yaprakları siyaha yakın renkte olmaz. Bu yüzden bitkiyi doğru yere koymak çok önemli. Siyah kadife petunya veya kara kedi petunya gibi çeşitlerin çiçekleri neredeyse siyah görünür ancak tohumlarını bulmak zor ve pahalı olabilir. Menekşelerin de siyah renkte açanları bahçeler için mükemmel bir seçenektir.

'FIRTINADAN ÖNCE'

Süsenler bahçelerde yaygın olarak kullanılır. Akla gelebilecek hemen hemen her renkte açabilen süsenlerin 'fırtınadan önce' diye adlandırılan türü mükemmel siyah renk sunar. Özlem çiçeği adıyla da bilinen nemophilanın da siyah beyaz çiçek açan türleri var. Bu bitkiyi tohumdan kolayca yetiştirmek mümkün. Bakım istemez, ekildiği saksı ya da bahçeye tohum dökerek her yıl yeniden çıkar.

HALFETİ'NİN GÜLÜ

Türkiye'nin en ünlü siyah çiçeği Halfeti’nin siyah gülü. Siyah rengini sadece bu bölgede gösteriyor. Başka bir bölgede yetiştirirseniz açan gülün rengi tıpkı Fransa’daki kara güller gibi koyu kırmızıya dönüşüyor. Gecenin kraliçesi lale, siyah çiçekli güzellerden. Aslında çok koyu kestane renginde olan çiçekler beyaz veya pembe laleler arasına ekilerek çarpıcı görünümler yakalanabilir. Lale soğanları martın ilk haftasına kadar dikilebilir.

ÇİÇEK GİBİ DAYANIŞMA

Rize'de yaşayan Sema İhtiyar, el emeği göz nuru iğne oyalarıyla süslediği başörtülerini, havluları, özel tasarım aksesuarları uygun fiyatlarla satışa sunuyor. Yakınlarına hediye ediyor. Ürünlerini görmek ve sipariş vermek isterseniz '@smtrky_53' Instagram adresini ziyaret edebilirsiniz.