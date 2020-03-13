Karalahana yemeği tarifi: Karalahana yemeği nasıl yapılır?

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Karalahana yemeği tarifi

Karalahana yemeği malzemeleri

1 kg yürekli karalahana

1 kase barbunya fasulyesi

2 adet büyük boy kuru soğan

2 yemek kaşığı biber veya domates salçası

1 kase fırınlanmış mısır tanesi

1 çay bardağı pirinç

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Acı kırmızı pul biber

Karalahana yemeği yapılışı

Karalahana yemeği yapımı için lahanalar ayıklanır. İyice yıkanır ve küçük küçük doğranır. Suda lahanalar yumuşayıncaya kadar haşlanır ve süzdürülür. Tencereye sıvı yağ konulur. Yemeklik doğranan soğanlar ilave edilir. Soğanlar pembeleşince salça eklenerek kavrulur. Süzdürülen lahana, barbunyalar ve mısır ilave edilir. Bir - iki bardak su ile ön pişirme yapılır. Yemeğin ana suyu konularak tuzu ve biberi atılır. Pişmeye bırakılır. Suyunun çok fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Yarmalar ve barbunya iyice pişince karalahana yemeğinin altı kapatılır.