Türkiye Karaman’da 2 köy karantinaya alındı

Karaman’da 2 köy karantinaya alındı

Türkiye

Karaman’da 2 köy karantinaya alındı

Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

27 Mart 2021, Cumartesi 20:25 Son Güncelleme:
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Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Kızılkuyu ve Akarköy’ün 10 gün karantinaya alındığı bildirildi. Açıklamada, karara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem başlatılacağı belirtildi. Kararın ardından jandarma ekiplerince köylerde giriş ve çıkışlar kapatıldı.

AA

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