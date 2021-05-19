Türkiye Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 13 Sözleşmeli Personel alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 13 Sözleşmeli Personel alacak

Türkiye

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 13 Sözleşmeli Personel alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü 13 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

19 Mayıs 2021, Çarşamba 17:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır "açıklaması yapıldı.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ 



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Yalnızca kendi hakkınızı demokrasi sanırsanız…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Bugün
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Beyin göçü
Hakan Çelik
Murat Çelik
Beşiktaş ve hayat
Murat Çelik
Banu Şen
Antik dünyadan bugüne her dönemin merkezi Didim
Banu Şen
Şirin Sever
Küçük bir kız ve umut
Şirin Sever
Erkut Can
Kocanızla iyi geçinmek için 10 öğüt
Erkut Can
Murat Gülderen
Uyku ustaları
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınav İlanı