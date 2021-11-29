Kaşık tatlısı olarak bilinen karamelli muhallebi tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, karamelli muhallebi nasıl yapılır? Yedikçe yedirten karamelli muhallebi tarifi, hazırlanışı, gerekli malzemeler, yapılışı ve püf noktası...

KARAMELLİ MUHALLEBİ TARİFİ

Karamelli muhallebi malzemeler

1 litre süt (1 litre sütün 1 su bardaklık kısmı nişastayı açmak için)

1 su bardağı ve 2 yemek kaşığı toz şeker

7 yemek kaşığı buğday nişastası

1 adet vanilya şekeri

3 yemek kaşığı krema

1 adet yumurta sarısı

Üzeri için:

100 gram bisküvi

1 su bardağı fındık içi

KARAMELLİ MUHALLEBİ YAPILIŞI

Bir tencereye şekeri alın ve kısık ateşte şeker karamelize olana dek karıştırın.

Bu arada 1 su bardağı süt ile nişastayı iyice karıştırın.

Sütün geri kalanını yavaşça karamelin üzerine dökün. Bu aşamada karamel katılaşacaktır. Endişelenmeyin, süt ısındıkça karamel tamamen eriyecektir.

Nişastalı karışımı yavaş yavaş tencereye ilave edin ve hızlıca çırpın.

Ayrı bir kapta yumurtayı ,kremayı ve vanilya şekerini çırpın ve tencereye ilave edin. Hızlıca 3 dk kadar çırpın.

Muhallebi kıvamına gelince ocağın altını söndürün.

Muhallebiyi kabuk bağlamadan hemen bir kaba ya da kuplara boşaltın.

Bisküviyi çok un ufak etmeden robottan geçirin ve muhallebinin üzerine serpin.

Fındıkları iri kalacak şekilde robottan geçirin ve bir tavada kızarana dek kavurduktan sonra bisküvilerin üzerine serpin.

Bir müddet buzdolabında bekletin.



