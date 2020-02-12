Karamelli patlamış mısır tarifi: Karamelli patlamış mısır nasıl yapılır?
Patlamış mısır, özellikle film izlerken en çok tercih edilen atıştırmalıklardandır. Bir farklılık denemek istiyorsanız karamelli patlamış mısır tarifi deneyebilirsiniz. Tadına bayılacağınız karamelli patlamış mısır tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinizle paylaşmak için karamelli patlamış mısır tarifi arıyor yada karamelli patlamış mısır nasıl yapılır merak ediyorsanız "karamelli patlamış mısır tarifi, karamelli patlamış mısır nasıl yapılır" haberimize göz atın.
12 Şubat 2020, Çarşamba 17:31 Son Güncelleme:
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Karamelli patlamış mısır tarifi
Karamelli patlamış mısır malzemeleri
- 1/2 bardak mısır
- 4 kaşık sıvıyağ
Karameli patlamış mısır karameli için:
- 3/4 bardak şeker
- 1/4 bardak su
- 2 damla limon
- 75 ml. şekersiz çiğ krema
Karamelli patlamış mısır yapılışı:
Yağı tencerenizde kızdırdıktan sonra mısırları atın ve kapağı kapatın. Arada bir tencereyi sallayın. Karamel için şeker, su ve limon suyunu bir tencereye alıp karıştırın. Kısık ateşte şekerler eriyip rengi koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. Karamelize olan karışıma kremayı ekleyip hızlı hızlı karıştırın. 2 dakika daha pişirin. Mısırların üzerinde gezdirip harmanlayın.