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Karamelli patlamış mısır tarifi

Karamelli patlamış mısır malzemeleri

- 1/2 bardak mısır

- 4 kaşık sıvıyağ

Karameli patlamış mısır karameli için:

- 3/4 bardak şeker

- 1/4 bardak su

- 2 damla limon

- 75 ml. şekersiz çiğ krema

Karamelli patlamış mısır yapılışı:

Yağı tencerenizde kızdırdıktan sonra mısırları atın ve kapağı kapatın. Arada bir tencereyi sallayın. Karamel için şeker, su ve limon suyunu bir tencereye alıp karıştırın. Kısık ateşte şekerler eriyip rengi koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. Karamelize olan karışıma kremayı ekleyip hızlı hızlı karıştırın. 2 dakika daha pişirin. Mısırların üzerinde gezdirip harmanlayın.