Karanfil çiçeği, insan sağlığı açısından büyük önem taşıyan bitkiler arasındadır. Evde ve bahçelerde bakımı ise gayet kolaydır. Peki, karanfil çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Karanfil çiçeği hikayesi nedir? Karanfil çiçeği hakkında bilinenler...

KARANFİL ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Karanfil çiçeği zor bakım isteyen bir bitki türü değildir. Özellikle açık ve ferah alanlarda yetiştirilir. Fakat evlerde de yetişmeye uygundur. Gün içerisinde en az 5 saat kadar güneş ışığı görmelidir. Güneş ışığı çiçeğin büyümesinde etkili rol oynar. Tabi bunun yanı sıra sıcaklığa çok maruz kalmamalıdır.

Çiçek sulanırken nem gereksinimi göz önünde bulundurulmalıdır. Toprak çok sulu ya da nemli ise sulama ertelenmelidir. Bazı zamanlarda yapraklarına hafif su değdirilmelidir. Püskürtme yöntemi en ideal ıslatma şeklidir. Sıcaklığı her daim aynı seviyede kalırsa çiçekler doğrudan etkilenecektir. Yaz ayrında 18 ile 22 derece, kış aylarında da 10 ile 15 derece sıcaklık idealdir.

KARANFİL ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Karanfil çiçeği görünümü açısından oldukça hoş bir yapıya sahiptir. Ayrıca kokusu da keskin ve güzeldir. Sene içerisinde iki kez çiçek verir. Türlerine göre görünümü değişmektedir. İnce saçaklı taç yaprakları vardır. Yaprakların konumu zıt, basit ve yoğundur. Otsu ve çok yıllık bir çiçektir. Kokusu yoğun olan karanfil çiçekleri genellikle ılıman havaları sevmektedir. Boyları 20 ile 40 cm arasında değişir. Fakat saksı içerisinde yetişen karanfil çiçeklerinin boyu ancak 10 cm'e ulaşabilir. Dallarının ucunda tek ya da toplu halde çiçekler tomurcuklanır. Çiçekleri fırfırlı ve beş yapraklıdır.

KARANFİL ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Rönesans efsanesine göre Karanfil çiçeği Diana’nın bir hevesinden doğmuştur. Sıradan bir çobana aşık olan Diana, bekaretine bağlı kalmalıdır. Fakat diğer kadınlarda bu yağız delikanlıdan etkilenmektedir. Diana kadınların çobana olan hayranlığını görmemek için gözlerini oyup yerinden çıkartmıştır. Attığı yerde iki beyaz karanfil filizlenmiştir.

Hıristiyan efsanesine göre Meryem ana, oğlunun yani Hz. İsa'nın çarmıha gerilmiş halde olduğunu gördüğünde ağlamaya başlar. Gözyaşları ise düştüğü yerlerde beyaz karanfillere dönüşür.



