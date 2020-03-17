Karantina köpekleri hayatlarının en iyi günlerini yaşıyor

Koronavirüs nedeniyle dünya karantina altında. Çoğu kişi 14 gün süreyle sosyal izolasyona girdi ve birçok insan da evden çalışma programına geçiş yaptı. Karantina sürecini en çok kimlerin sevdiği ise oldukça açık: Köpekler! Özellikle sahibiyle yalnız yaşayan köpekler, belki de hayatlarında ilk kez her gün ve her saat sahibinin yanında olma şansını yakaladı. Bunun farkında olan köpek sahipleri de Twitter’da #QuarantinedDogs etiketiyle bir akım başlattılar. Karantina günlerini en yakın dostlarıyla yani köpekleriyle geçiren kişiler, çektikleri fotoğrafları paylaştı.

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