Karantina köpekleri hayatlarının en iyi günlerini yaşıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle çoğu insan evine kapandı ve şirketler evden çalışma sistemine geçti. Ancak bu durumun bir de farklı boyutu var. Ne kadar çok evden çalışan varsa, o kadar çok mutlu köpek olacak. Köpekler, karantina sayesinde sahipleriyle daha fazla vakit geçirme şansı buldu. Elbette artık dünyadaki en mutlu canlılar onlar! İşte karantina köpeklerinin günlük halleri.
17 Mart 2020, Salı 17:48 Son Güncelleme:
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Koronavirüs nedeniyle dünya karantina altında. Çoğu kişi 14 gün süreyle sosyal izolasyona girdi ve birçok insan da evden çalışma programına geçiş yaptı. Karantina sürecini en çok kimlerin sevdiği ise oldukça açık: Köpekler! Özellikle sahibiyle yalnız yaşayan köpekler, belki de hayatlarında ilk kez her gün ve her saat sahibinin yanında olma şansını yakaladı. Bunun farkında olan köpek sahipleri de Twitter’da #QuarantinedDogs etiketiyle bir akım başlattılar. Karantina günlerini en yakın dostlarıyla yani köpekleriyle geçiren kişiler, çektikleri fotoğrafları paylaştı.
https://twitter.com/WuestLab/status/1239914270122487815
https://twitter.com/Christine242/status/1239915270485037059
https://twitter.com/mmbrown608/status/1239892781402906625
https://twitter.com/cebagene/status/1239861954073722881
https://twitter.com/_ohsweetdarling/status/1239883081684828160
https://twitter.com/jingermore/status/1239580992412831744
https://twitter.com/Kaxan_KXAN/status/1239911146305605632
https://twitter.com/emayjones_/status/1239655683957469184
https://twitter.com/MarciaFerraz11/status/1239698665742180353
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