Türkiye Karantina kuralına uymayan 11 kişiye 31 bin 161 lira para cezası

Karantina kuralına uymayan 11 kişiye 31 bin 161 lira para cezası

Türkiye

Karantina kuralına uymayan 11 kişiye 31 bin 161 lira para cezası

Sivas’ta evde gözlem altındayken karantina kurallarına uymayan 11 kişiye 3 bin 150’şer lira olmak üzere toplamda 31 bin 161 lira idari para cezası kesildi.

13 Ağustos 2020, Perşembe 01:19 Son Güncelleme:
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Covid-19 testleri pozitif olan ve evde gözlem altındayken karantina kurallarına uymayan 11 kişiye kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 31 bin 161 lira para cezası uygulandı.

Sivas Valiliğinin konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, "Covid-19 tedbirleri kapsamında, pozitif olan ve evde gözlem altında tutulan hastalardan 11 kişinin, son 1 hafta içinde yapılan kontrollerinde, kurallara uymadıkları tespit edilmiştir. Şahıslara 3 bin 150'şer lira para cezası uygulanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır " ifadelerine yer verildi.

SİVAS (İHA)


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