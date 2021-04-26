Karantina sonrası UFO turizmi
UFO gördüğünü iddia edenlerin paylaşımları karantina döneminde daha da arttı. UFO ihbarları artarken yetkililer de boş durmayıp bu durumu fırsata çevirdi.
26 Nisan 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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İskoçya’nın Bonnybridge kenti sakinleri yılda ortalama 300 ‘UFO’ (tanımlanamayan uçan obje) ihbarı yapıyor. UFO gördüğünü iddia edenlerin paylaşımları karantinada arttı. Yetkililer bu durumu fırsata çevirdi. İskoçya ve İngiltere’de ‘en iyi UFO gözlemleme’ noktaları turistik merkezlere dönüşüyor. Başkent Londra dahil en çok uzaylı cisim görüldüğü iddia edilen altı kentte ‘UFO turizmi’ canlanıyor.