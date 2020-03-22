Karantinada da güzel yaşanır!

HANDE OYUNCU - ATAİZİ

OYUNCU OĞLUMLA MONOPOLY OYNAYIP, KEK YAPIYORUZ

Koronavirüsün şaşkınlığını henüz üzerimden atamadım. Kalabalıktan ve sokaklardan uzak duruyorum. Oğlum Leon’la Monopoly oynayıp, çeşit çeşit kekler yapıyoruz. Oğlumun yaşına uygun eğitici ve öğretici filmler, doğa ve hayvan belgeselleri izliyoruz. Çünkü doğayı ve hayvanları çok seviyor. Evimiz Maçka Parkı’na çok yakın olduğu için arada parkta yürüyor, koşuyor ve eğleniyoruz. Oğlum uyuduktan sonra da televizyondan gündemi takip ediyorum.

İSKENDER PAYDAŞ - ARANJÖR

NE KADAR POPÜLER OLDUĞUM ARTIK UMRUMDA DEĞİL

Koronavirüs gerçeği yüzümüze tokat gibi vurunca her şeyi boş verip müzik çalışmalarıma da ara verdim. Ne kadar popüler olduğum artık umrumda değil. Para pul, lüks... Hepsi hikaye. Vaktimi eşim ve oğlumla geçiriyorum. Oğlumun derslerine yardım ediyorum. Birlikte gitar, piyano çalıyoruz. Oğlumun yaptığı besteleri birlikte gözden geçiriyoruz.

NEFİSE KARATAY - SUNUCU

VAKTİMİN TAMAMINI KIZIMA AYIRDIM

Vaktimin tamamını kızım Maya’ya ayırmış durumdayım. Öğretmeninin verdiği dersleri yapmasında Maya’ya yardım ediyorum. Birlikte çocuk filmleri izliyor, şarkı söylüyor ve resim yapıyoruz. Maya çok sıkılınca sitemizin bahçesinde ve çocuk oyun parkında oynuyoruz. Kalan zamanda da eşim Yusuf ile televizyondan gündemi takip ediyor ve film izliyoruz.

BERRAK TÜZÜNATAÇ - OYUNCU

VİDEOLARLA EGZERSİZ YAPIYORUM

Gardırop detoksu yapıyorum. Kıyafetlerimi eliyorum. İzleyemediğim film ve dizilerden bir liste yaptım. Onları izliyorum. YouTube videolarıyla egzersiz yapıyorum. Arkadaşlarım ve sevdiklerimle bolca görüntülü konuşuyorum. Bu süreci kendim için en az sıkıcı hale getirmeye çalışıyorum.

ECE USLU - OYUNCU

ANNEMLE HASRET GİDERİYORUM

Oynadığım ‘Sevgili Geçmiş’ dizsinin seti Ege’de olduğu için geçen yıl İstanbul’dan İzmir’e taşınmıştım. Şu an annemin İzmir’deki evinde kalıyorum. Anne kız ayrı kaldığımız yılların açığını kapatmak için geçmişte yapamadığımız ne varsa onları yapmaya çalışıp uzun uzun sohbetler edip hasret gideriyoruz. Belimde bir sorun olduğu için doktorumun verdiği egzersizlerimi ve sporumu evde yapıyorum.

GÜL GÖLGE - SUNUCU

BOL BOL DERS ÇALIŞIYORUM

Zaten evde vakit geçirmeyi çok seven biriydim. İkinci üniversiteye başlamıştım. Bu yüzden bol bol ders çalışıyorum. Çocuklarım yemek yapmaya meraklı olduğu için hep birlikte değişik tarifler deniyoruz, mutfakta çok eğleniyoruz. Çok bunalırsak evimizin çevresinde, doğada yürüyüşler yapıyoruz.

ASLI ÜSTÜNKAYA - İŞ İNSANI

EVİMİN RIHTIMINDA BALIK VE DENİZANASI AVLIYORUZ

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı tüm kurallara uyuyorum. Bu kuralları oğullarıma anlatıp, öğretiyorum. Çocuklarımla bol bol satranç oynuyor, trambolinde zıplıyoruz. Evimin rıhtımında olta ile balık ve denizanası avlıyoruz. Ailece keyifli vakit geçiriyoruz.

İLKER İNANOĞLU - OYUNCU

HÂLÂ GÜNÜN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ SETTE GEÇİRİYORUM

Oynadığım ‘Arka Sokaklar’ dizisinin çekimleri devam ettiği için hâlâ günün büyük bölümünü sette geçiriyorum. Yıllardır hiç ara vermeden spor yaptığım salon kapalı olduğu için evde gün aşırı ortalama iki saat spor yapıyorum. Kalan zamanımda da dizi ve film izliyor, ertesi günkü çekimler için sete hazırlanıyorum.