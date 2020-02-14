Karantinada Sevgililer Günü

Japonya'nın Yokohama kenti yakınlarında içindeki 3 bin 700 kişiyle birlikte 3 Şubat'tan beri karantinada tutulan Diamond Princess'te mahsur kalan yolcuların hissettikleri tüm dünyada merak konusu. Diamond Princess'in 14 gün boyunca yani 19 Şubat'a kadar karantinada kalması bekleniyor ancak 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de gemide geçirmeleri oldukça buruk karşılanıyor. Ancak gemi yönetimi yolcuların iyi hissetmesi için ellerinden geleni yapıyor. Akşam yemeğinde 'aşk tanrısının avokadosu' isimli bir tatlı yer alıyor, gemi mürettabına ise kalp şeklinde mesajlar bırakılıyor.

Aile ortamı yakalamaya çalışıyorlar

Karantinada altında tutulanların en azından sıradan bir cuma geçirmemesi için gösterilen bir gayret var. Geminin animatör kadrosundaki Natalie, Sevgililer Günü'nde Twitter hesabından yayınladığı videoda kırmızı elbisesi, kırmızı saç tokası ile görülüyor. Amacı ise Sevgililer Günü ruhunu yaşatmak. Natalie, gemide bir aile ortamının yakalanmaya çalışıldığını ifade ederken gündelik kıyafetlerinin bu şekilde olmadığını acı bir gülümsemeyle belirtiyor.

'İlk tercihimiz olmazdı'

Yolculardan 21 yıllık evli 57 yaşındaki Matt Smith ve Katherine Codekas, bu özel günlerini geçirmek için ilk tercih edecekleri yerin karantina altındaki bir gemi olmayacağını belirtiyor. Smith, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "21 yıllık evliliğin ardından Sevgililer Günü'nün üzerinde o kadar durmuyoruz ama genelde Katherine'e en azında bir kart yollarım" diyor. Facebook'un 3 yıl önce Sevgililer Günü'nü Las Vegas'ta geçirdiklerini üzülerek belirten Smith, "Katherine bence biraz hayal kırıklığına uğradı" diyerek sözlerini sürdürüyor. Sevgililer Günü'ne özel kahvaltı yapan gemi yolcuları, mürettebat tarafından kendilerine sunulan 'özel kahvaltı'ya kadar günün farkında olmadıklarını ifade ediyor. Gemide şimdiye kadar 200 kişi koronavirüs tespit edilip hastanelere sevk edilirjen, gemide kalan 3 bin 700 kişi 19 Şubat'a kadar karantina altında tutulacak.