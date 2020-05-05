Karantinada sıkılan adam evinin altında 120 yıllık tünel keşfetti

İngiltere'de film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. İngiltere'nin Devon bölgesindeki Plymouth şehrinde yaşayan Jake Brown, corona virüs (Covid-19) nedeniyle sürekli evde olduğu için sıkılarak yeni aldığı evinde değişiklikler yapmaya karar verdi. Çalışmalara başlayan Brown, duvarların birinin dokusunun farklı olduğunu fark ederek duvarda delik açtı. Duvarın arkasında geniş ve boş bir alan olduğunu gören Brown, bu alanı incelemeye başladı.

1900'lü yıllara dayanan boya kutularını keşfetti

Brown daha sonra bunun bir tünel olduğunu keşfetti. Brown incelemeleri sırasında tünelin içerisinde boya kutuları ve tarihi 1964 yılına dayanan eski bir gazete buldu. Ayrıca Brown, tünelin içinde bulduğu boya kutularının neredeyse 1900’lerin başından olduğunu da fark etti. Bunun üzerine Brown, tarihçi arkadaşı Richard Fisher ile irtibata geçerek, bulduklarını anlattı.

Richard ise bölgenin o zamanlar ‘Windridge Hill’ adında büyük bir tepe olduğunu belirterek, evlerin kiler gibi yer altı alanları ile inşa edildiğini ve bu gibi yerlerin daha sonra şarap mahzenlerine hatta mağara tipi banyo alanlarına dönüştürüldüğünü gördüğünü belirtti.

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