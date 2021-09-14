Türkiye Karantinadaki hakimden kahreden haber! Kalp krizi geçirdi...

Karantinadaki hakimden kahreden haber! Kalp krizi geçirdi...

Türkiye

Karantinadaki hakimden kahreden haber! Kalp krizi geçirdi...

Karabük'te 47 yaşındaki hakim Ekrem Er koronavirüs nedeniyle 5 gündür evinde karantinadayken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

14 Eylül 2021, Salı 15:45 Son Güncelleme:
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Koronavirüs nedeniyle 5 gündür evinde karantina altında olan hakim Ekrem Er, gece aniden fenalaştı. Er, haber verilmesi üzerine sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Er, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Türk bayrağına sarılı Er'in cenazesi, görev yaptığı Karabük Adliyesi'nin önüne getirildi. Burada düzenlenen törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran ve adliye personeli katıldı. Cenazesi törenin ardından Er'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Bolu'nun Göynük ilçesine götürüldü.


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