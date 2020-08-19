Türkiye Karantinadan çıkıp nüfus müdürlüğünde işlem yaptırmak istedi

Karantinadan çıkıp nüfus müdürlüğünde işlem yaptırmak istedi

Türkiye

Karantinadan çıkıp nüfus müdürlüğünde işlem yaptırmak istedi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Covid-19 testi pozitif olan bir yakını olması nedeniyle kontrol amaçlı karantinada tutulan vatandaş, nüfus müdürlüğüne gelerek işlem yaptırmak isteyince panik yaşandı.

19 Ağustos 2020, Çarşamba 20:17 Son Güncelleme:
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Covid-19’lu yakını olması sebebiyle karantina altında tutulduğu öğrenilen bir vatandaşın nüfus müdürlüğüne gelerek işlem yaptırmak istedi. Görevli memurlardan birinin durumu fark etmesinin ardından vatandaş dışarı çıkarıldı. Sonrasında müdürlük çalışanları ve binadaki diğer çalışanlar dışarı çıkarılarak kapsamlı dezenfekte işlemi yapıldı.

Dezenfekte işlemlerinin tamamlanmasının ardından işlemler devam etti.

İHA


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