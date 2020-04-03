Türkiye Karantinaya alınan Borçka'ya giriş çıkışlar durdu

Karantinaya alınan Borçka'ya giriş çıkışlar durdu

Türkiye

Karantinaya alınan Borçka'ya giriş çıkışlar durdu

Artvin Borçka'nın karantinaya alınmasının ardından ilçenin giriş ve çıkışları demir bariyer ve iş makineleri ile kapatıldı.

03 Nisan 2020, Cuma 11:19 Son Güncelleme:
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Artvin’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren karantinaya alınan Borçka ilçesinin giriş ve çıkışları, demir bariyer ve iş makineleri ile kapatıldı. Aralık köyünde de karantina uygulamasına başlandı. 

Gece yarısı başlatılan karantina uygulamasıyla ilçenin giriş ve çıkışları, demir bariyer ve iş makineleri ile kapatıldı. Polis, jandarma ve sağlık ekipleri, ilçeye giriş ve çıkışa izin vermiyor. 

Karantina uygulamasıyla ilçedeki cadde ve sokaklar, bugün sessizliğe büründü. Karantinadan haberdar olmayanların da ilçeden çıkışlarına izin verilmedi. 


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