Türkiye Karantinayı ihlal etti! Kendini böyle savundu: Doktorları boş yere dövmüyoruz

Karantinayı ihlal etti! Kendini böyle savundu: Doktorları boş yere dövmüyoruz

Türkiye

Karantinayı ihlal etti! Kendini böyle savundu: Doktorları boş yere dövmüyoruz

Edirne'de kızı koronavirüse yakalanan ve temaslı karantinasında olması gereken Süleyman Hızmalı, karantinayı ihlal ederek aile sağlığı merkezine gitti. İlaç yazdırmak isteyen Hızmalı, durumunu fark edip ilaç yazmayan Uzm. Dr. Mehtap Büyük Ateş'e, 'Doktorları boş yere dövmüyoruz' dedi.

21 Eylül 2021, Salı 17:53 Son Güncelleme:
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Barutluk Mahallesi'ndeki Muradiye Aile Sağlığı Merkezi'ne, saat 15.00 sıralarında giden Süleyman Hızmalı, aile hekimi Uzm. Dr. Mehtap Büyük Ateş'e kimliğini vererek, kızına ilaç yazmasını istedi. Kimlik bilgilerini sisteme giren Ateş, Hızmalı'nın kızının koronavirüse yakalandığını öğrenerek, "Sizin karantina altında olmanız gerekiyor, bu durumda ilaç yazamam. Lütfen dışarı çıkın" dedi. 

'BEYAZ KOD' VERDİ

Süleyman Hızmalı'nın ısrarı nedeniyle doktor ile aralarında tartışma başladı. Bu sırada Hızmalı, Dr. Ateş'e "Doktorları boş yere dövmüyoruz" dedi. Bunun üzerine Ateş, 'beyaz kod' verdi. Polis ekipleri ise kısa sürede odaya geldi. Ateş'in şikayeti üzerine gözaltına alınan Hızmalı, polis merkezine götürüldü. Şikayetçi olan doktor Ateş de ifade vermek üzere emniyete gitti. 

Uzm. Dr. Mehtap Büyük Ateş, sözlü şiddete uğradığını belirterek, "Karantinada olması gereken kişiye ilaç yazamayacağımı söyledim. Sözel şiddete uğradım, 'beyaz kod' verdim. Arkadaş da 'Doktorları boşuna dövmüyoruz' dedi bana. Bana sözel şiddet uyguladı, 'Bu ilacı yazacaksın' diye tehdit etti. Ben de 'beyaz kod' verdim" dedi. 

Süleyman Hızmalı ise kızının koronavirüse yakalandığını söyleyip, "Kızım bu yüzden dışarı çıkamıyor. 14 gün de geçti; zaten çift aşılı olanlar dışarı çıkabiliyormuş, dedim. O da 'Hayır sen ve senin aileni bir daha buraya sokmam' dedi. Ben saldırmadım, sözlü tartışma oldu" diye konuştu. 

Ali Can ZERAY- Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)

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