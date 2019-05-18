Kentte balıkçılıkla uğraşan 42 yaşındaki Serdar Mercan, Kemaliye ilçesi yakınlarında Karasu Nehri'nde avlanırken oltasına büyük bir turna balığı takıldı.

Mercan'ın yaklaşık bir buçuk saatlik uğraşıyla yakaladığı 180 santimetre uzunluğundaki balığın 83 kilogram olduğu anlaşıldı.

KİLOSU 40 LİRA

Kent merkezindeki Yeni Mahalle'de bulunan Cumartesi Pazarı'nda tezgahta kilosu 40 liradan satışa sunulan turna balığı, vatandaşların ilgisini çekti.

Mercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun yıllardır balık avcılığıyla uğraştığını belirterek, "Dev turna balığını almak için uzun süre uğraştım ama sonunda çıkardım. Şu an Erzincan rekoru bende." dedi.

AA