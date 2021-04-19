Diğer Sporlar Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan koronavirüse yenildi

Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan koronavirüse yenildi

Diğer Sporlar

Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan koronavirüse yenildi

Koronavirüs tedavisi gören Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan vefat etti.

19 Nisan 2021, Pazartesi 10:42 Son Güncelleme:
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Bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, İstanbul'da vefat etti. 

Federasyonun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" denildi.

52 yaşındaki Delihasan'ın 12 Nisan Pazartesi günü koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.


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