Karavanlar sigortalı, tatiller daha huzurlu

Salgından korunmak isteyen tatilcilerin tercihlerinden birisi de karavanlar oldu. Karavan satıcıları, son dönemde karavanlara olan ilginin arttığını belirtiyor. Karavanların bu denli ilgi görmesi ise karavan sigortasını gündeme getirdi. Bu konuda pazara yeni bir ürün sunan Ankara Sigorta’nın Satış ve Pazarlama Müdürü Dr. Ali Ünal, karavan sahipleri tarafından poliçenin ilgiyle karşılandığını söyledi.

YouTube üzerinden izleyiciyle buluşan Sigorta Ekranı’nda SigortaMedya Genel Yayın Yönetmeni Can Kantar’ın sorularını yanıtlayan Ankara Sigorta Satış ve Pazarlama Müdürü Dr. Ali Ünal, yeni çıkardıkları karavan sigortası hakkında bilgi verdi.

Trafik sigortalarına göre yüzde 60’a varan indirim

Acente dostu bir şirket olduklarını belirten Ünal, Karanvan Sigortası fikrinin de bir acentelerinden geldiğini söyledi. Bu kapsamda 24 Aralık 2019 tarihinde Türkiye Karavan Federasyonu Başkanı Leyla Özdağ ile neler yapılabileceklerini konuştuklarını belirten Ünal, “Birim müdürlerimiz ile alabileceğimiz aksiyonları belirledik ve trafik sigortası ile çıkmaya karar verdik. Çünkü karavancıların en büyük sıkıntısı trafik sigortası fiyatlarının yüksekliğiydi. Yaptığımız çalışmayla, karavancılar mağdur etmeyecek bir fiyatla karavan sigortası ürünümüzü hazırladık. Normal trafik sigortalarına göre yüzde 60’a varan indirim sağladık. Standart bir trafik poliçesi olmasının yanında kaza sonrası çekme ve çekilme teminatı da sağlıyoruz. Ürünümüz, acentelerimiz ve karavan kullanıcıları tarafından heyecanla karşılandı” diye konuştu.

Karavan kaskosu da sırada

Karavan sigortasında başarı yakaladıktan sonra karavancılara yönelik başka projelerinin de olduğunu söyleyen Ünal, şunları söyledi: “Karavancılara destek olmak istiyoruz. Yeni projeler üzerine tek tek ilerleyeceğiz. Karavancılara yönelik kasko çalışması yapmak istiyoruz. Bir kulüp kurmayı düşünüyoruz. Salgından dolayı karavan imalatı artmış durumda. Bugün verdiğiniz siparişin Ocak 2021’de teslim edildiği bir bilgisine ulaştık. O yüzden biz karavan sigortacılığının çok ilerleyeceğini düşünüyoruz. Ankara Sigorta olarak karavancıların yanındayız. Güzel bir kasko paketi hazırlıyoruz. Bu şekilde onları da mağdur etmeyeceğiz. Tüm karavancı ailesini sisteme dahil etme adına basamağı ve illere göre fiyatlandırma yaptık. Yaş sınırı yok. Karavan sigortası denince insanların aklına Ankara Sigorta gelsin istiyoruz.”



