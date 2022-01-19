Karayolları duyurdu: İstanbul-Ankara Otoyolu ulaşıma açıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “TAG Otoyolu ve İstanbul-Ankara Otoyolu her iki yönde kontrollü olarak ulaşıma açılmıştır” denildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, saat 18.00 itibariyle güncel yol durumlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Ankara- İstanbul otoyolunda 46 kamyon, 1 kurtarıcı, 4 çekici, 18 yükleyici ve 290 personelin katılımıyla kar mücadelesi sürmektedir. Bolu Tüneli, her iki yönde kontrollü olarak trafiğe açılmıştır. Çaydurt- Yeniçağa kavşakları arasında, Ankara yönündeki 5 kilometrelik konvoyun 1- 2 saat içinde eritilmesi planlanmakta olup trafik ağır akıcıdır. Düzce ve Sakarya Valilikleri ile koordineli olarak bu kesimde TIR geçişine izin verilmemektedir. Trafik yoğunluğunun eritilmesiyle yol TIR geçişlerine de açılacaktır. Bu kesim dışında Ankara yönündeki trafik açık ve akıcıdır. Bölgede yoğun kar yağışı devam etmekte ve gece 24.00'e kadar sürmesi beklenmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, kapanan yollara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Tarsus- Adana- Gaziantep otoyolunun Nurdağı kesimi her iki yönde kontrollü olarak trafiğe açılmıştır.

Bingöl- Diyarbakır yolu saat 08.35 itibariyle ulaşıma kapanmıştır.

Arapgir- Kemaliye yolu saat 08.20 itibariyle ulaşıma kapanmıştır.

Arapgir-Divriği yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Bitlis- Van yolu 10.45 itibariyle ulaşıma kapatılmıştır.

Van- Gürpınar yolu 10.45 itibariyle ulaşıma kapatılmıştır.

Muş-Tatvan yolu ulaşıma 10.00 itibariyle ulaşıma kapatılmıştır.

Kağızman- Ağrı yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Bitlis- Muş yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Şırnak- Eruh yolu ulaşıma kapatılmıştır."

İHA-DHA



