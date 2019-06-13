Karayolunda tehlikeli yürüyüş

Olay, öğle saatlerinde Kırıkkale-Kayseri Karayolu'nun Alpaslan Türkeş Bulvarı mevkiinde meydana geldi.

İsmi henüz öğrenilemeyen vatandaş, yola çıkıp, üzerine gelen araçlara doğru yürümeye başladı.

GÖREN SÜRÜCÜLER ŞAŞIRDI

Karayolunda yürüyen kişiyi gören sürücüler şaşırdı. Yayaya çarpmamak için yavaşlayıp manevra yaparak yanından geçen sürücüler, yola devam etti. Hem kendi canını hem de sürücüleri tehlikeye sokan kişi, bir süre sonra yol kenarında bulunan başka bir kişi tarafından kenara çekildi.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE (DHA)