Severek yiyeceğiniz karbonatlı poğaça tarifi, evde yapılabilen kolay tariflerden. Sevdiklerinize hazırlamak için karbonatlı poğaça tarifi arıyor ya da karbonatlı poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Karbonatlı poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

KARBONATLI POĞAÇA TARİFİ

Karbonatlı poğaça malzemeleri

125 gram tereyağı

2 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1,5 çay kaşığı karbonat (ya da 2 paket kabartma tozu)

1 tatlı kaşığı tuz

4,5 su bardağı un

İç harcını dilediğiniz malzemeyle yapabilirsiniz

Karbonatlı poğaça yapılışı

Yumurtalardan birinin sarısını beyazından ayırın. Sarısını bir kenara alın. Tereyağı, sıvı yağ, yoğurt ve yumurtaları karıştırın. İçine karbonatı ve tuzu da ilave edip karıştırmaya devam edin. Hamur toparlanana kadar yavaş yavaş un ekleyip yoğurun. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve avcunuzun içinde bastırarak düzleştirin. İçine dilediğiniz malzemeyi ekleyip hamuru kapatın ve yuvarlayın. Üzerine yumurta sarısını sürüp susam, çörekotu ya da haşhaş serpin. Fırını 200 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Tepsiyi fırına verip üstleri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarınca tepsinin üzerine temiz bir bez örtüp dinlendirin.



