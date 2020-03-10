Karbonattan ve sirkeden medet ummayın
Koronavirüs nedeniyle dünya alarma geçmiş durumda. Gün geçtikçe virüsün yayılmasıyla birlikte her geçen gün yeni önlemler ortaya atılıyor. Koronavirüse karşı alınabilecek en doğru önlemler nelerdir?
10 Mart 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Koronavirüsten korunmak için geliştirilen bilimsel verilerden uzak yöntemler bilgi kirliliğine yol açıyor. İşte doğru bilgiler:
- Virüsler canlı değildir. Ancak bir canlının içine girdiğinde onun yaşam yapılarını ele geçirerek var olur. O nedenle toz maskeleri koronavirüsten korumaz. Çünkü virüs, bakterilerden daha küçük olduğu için o maskeleri aşarak bünyeye sızar.
- Sirke, karbonat ve sarımsağın koruma özelliği yoktur. Çünkü sirke zayıf bir asit, karbonat da zayıf bir bazdır.
- Kolonya, içeriğindeki etil alkol nedeniyle virüse karşı etkili olabilir. Ancak el dokusunu tahriş etme riski var.
- En doğal ve etkili korunma yöntemi elleri sabunla en az 20 saniye tırnak ve parmak araları dahil yıkamak.
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