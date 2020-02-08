Havaların soğumasıyla buzlanma ve kar yağışı yürümekte zorluğa sebep oluyor ve kayıp düşmemize neden olabilir. Ayakkabınız karda kayıyorsa ve sizde karda ayakkabı kaymaması için ne yapılmalı merak ediyorsanız "karda ayakkabı kaymaması için ne yapılmalı" haberimize bir göz atın.

Karda ayakkabı kaymaması için ne yapılmalı?

Zımparalamak

Kışlık ayakkabınız bir kaç sene önce alınan bir ayakkabıysa, ayakkabı tabanını zımparalamak harika bir çözüm olacaktır.

Çorap giymek

Tabanı kayan kışlık ayakkabının üzerine çorap giyin. Bu sayede deforme olmuş taban yüzünden kayan ayakkabınız kaymamaya başlayacaktır.

Çivi çakmak

Tabanı yüksek kışlık ayakkabınızın tabanına çivi çakın. Bu sayede buzlu zemine çiviler tutunacak ve kaymanıza engel olacaktır. Çivi çakarken ayağınıza gelmemesine dikkat edin.

Kauçuk taban kaplama

Kışlık ayakkabınızın altına, ayakkabı tamircisinde uygun kauçuk taban kaplatırsanız karlı ve buzlu alanlarda rahatlıkla yürüyebilirsiniz.

Saç spreyleri

Ayakkabınızı giyince dışarı çıkmadan tabanına saç spreyi sıkarsanız karda kaymanızı engellemiş olur.