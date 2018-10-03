Kardak gazisi okul yaptırdı

Eski Sat Komandosu Kardak Gazisi Ahmet Çetin tarafından eğitime kazandırılan Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi açılışı yapıldı.

Törene, TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Milletvekilleri, Bölge İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, Türkiye Tüm Gazi ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Selçuk Ünal ve Başkan Vekili Levent Çekiç katıldı.

Açılış töreninde konuşan Çetin, "Bugün burada bizim için ilklerin yaşandığı tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için eğitimli iş gücüne eskisinden çok daha fazla ihtiyacımız var. İyi bir eğitimin 3 temel şartı; güçlü bir alt yapı iyi bir donanım ve eğitimde çalışan kalifiye iş gücüdür" dedi.

"DEVLET – MİLLET İŞBİRLİĞİNİ ORTAYA KOYMALIYIZ"

Devletimiz bu konularda muhakkak ellinden geleni yapmaktadır. Ancak sosyal sorumluluk bilinci taşıyan bizlerde maddi imkanlarımızın el verdiği ölçüde Devlet-Millet işbirliğini ortaya koymalıyız. İnanıyorum ki geleceğimize yönelik yapacağımız en isabetli yatırım, çocuklarımıza sağlayacağımız kaliteli eğitimdir. Eğitime yapılan yatırım insana ve geleceğimize yapılan yatırımdır.

"6 BİN METREKARE ALANA PROJELENDİRİLDİ"

Fen lisesini 6 bin metrekare olarak projelendirildiğini ifade eden Çetin” Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi 16 dersliğin yanında 3 adet seçmeli ders odası, 3 adet fen laboratuarı, 1 adet beden eğitim salonu, 1 adet kütüphane, 2 adet çok amaçlı 115 kişilik salon, 10 adet idari bilimlere ait oda, arşiv odaları, kantin, sığınaklar ve depolar yer almaktadır” diye konuştu.