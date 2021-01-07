Türkiye Kardak’ta sıcak saatler! Türk savaş gemisi ve hücum botları beklemeye başladı

Kardak’ta sıcak saatler! Türk savaş gemisi ve hücum botları beklemeye başladı

Türkiye

Kardak’ta sıcak saatler! Türk savaş gemisi ve hücum botları beklemeye başladı

Bodrum’a 2,5 mil uzaklıkta bulunan Kardak kayalıklarında dün yaşanan gerginliğin ardından bölgeye 1 savaş gemisi ve 1 hücum botu gönderildi. Gece gündüz devriye nöbetini sürdüren sahil güvenlik botları bölgede kuş uçurtmazken, Yunan sahil güvenlik ekiplerinin kendi kara sularında beklediği görüldü.

07 Ocak 2021, Perşembe 23:33 Son Güncelleme:
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Dün öğle saatlerinde Gümüşlük Mahallesi’ne 2.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarına gelmek için Leros ve Kilimli adalarından hareket eden Yunan balıkçılar kendilerine ait sulardan Kardak kayalıklarına geçmeye çalıştı. Yunan sahil güvenlik botunun eşlik ettiği balıkçıları bölgede devriye gezen Türk sahil güvenlik ekibi Kardak kayalıklarına iki mil kala Yunanlı balıkçıları ve sahil güvenliği durdurdu. Türk kara sularına giren Yunan askerleri, Türk askerlerinin sahil güvenlik botlarıyla üzerlerine gitmesi sonucunda kendi bölgelerine geri çekildi.

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2 savaş gemisi Kardak kayalıklarında

Olayın ardından bölgeye gelen bir savaş gemisi ve bir hücum botu Kardak kayalıkları yakınlarında beklemeye başladı. Devriye görevini sürdüren sahil güvenlik botları ise Kardak kayalıkları ve çevresinde kuş uçurtmuyor.

Yunan askerleri bölgede

Türk kara sularına giren Yunan sahil güvenlik ekipleri bugün sabah saatlerinden itibaren 4 sahil güvenlik botu ile kendi kara sularında bekleyişe geçti. Kardak kayalıkları açıklarının sağ tarafında 1 Yunan botu beklerken, sol tarafından ise 3 Yunan sahil güvenlik ekibinin beklediği görüldü.

İHA

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