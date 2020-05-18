Kardeş ülkede 'Halime Sultan'a ilgi büyük
TRT’nin ‘Diriliş-Ertuğrul’ dizisi geçtiğimiz aylarda Pakistan’da yayınlanmaya başlayınca ‘Halime Sultan’ı canlandıran Esra Bilgiç, bir anda ülkenin en çok tanınan yıldızları arasına girdi. #pazartesipostası
18 Mayıs 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Her yeni bölümün ardından Instagram takipçisi haftada 20-30 bin artan Esra Bilgiç’in Pakistanlı markalar peşine düştü. Reklam teklifleri yağmaya başladı. Oyuncu karar aşamasında.
Esra Bilgiç kimdir?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" dizisinde Halime Hatun'u canlandıran Esra Bilgiç, 14 Ekim 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Ankaralı olan genç oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji bölümü mezunu. Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul deneyiminin ardından Bir Umut Yeter dizisinde Derya rolünü canlandırdı 2017 yılında güzel oyuncu Esra Bilgiç milli futbolcu Gökhan Töre ile evlendi. Haziran 2019 tarihinde ise Gökhan Töre’den boşandı.