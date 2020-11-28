Kardeşinin doğmasına yardım etti

Kardeş sevgisi, ömür boyu süren bir bağ kurmayı sağlar. Jacee Dellapena adlı 12 yaşındaki kız, bu sevgiyi bir üst seviyeye taşıdı ve kardeşinin doğumuna yardım etti.





Anne Dede, kardeşinin doğumuna girmenin Jacee için iyi bir deneyim olacağını düşünerek böyle bir karar verdiğini söyledi.





Dede, “Bir çocuk ergenlik dönemine girmişse ve uygun yaştaysa bir eğitim olarak anne babalar çocuk doğumunu izlemesine izin vermeli” dedi. Dede, kızının doğum esnasında karşısında olmasının, kendisini motive ettiğini söyleyerek, “Jacee’nin yüzündeki ifadeyi izlemek başka hiçbir şeye benzemiyordu. Onun yüzüne konsantre olarak kendimi zorladım” şeklinde konuştu.





Doğum gerçekleştiğinde küçük kızın mutluluk gözyaşları dökmesi dikkat çekti. Küçük kız, doğumu yaptıran doktorun gözetiminde tüm doğumu adım adım izledi. Jacee, kardeşinin doğumundaki haliyle sosyal medyada gündem oldu.





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