Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı yayınlandı
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim ilgiyle takip ediliyor. Anne ve babasını kaybettikten sonra kardeşlerin hayat mücadelesini konu alan Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı için aramalar devam ediyor. Cumartesi akşamları yayınlanan Kardeşlerim dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde.
19 Nisan 2021, Pazartesi 00:06 Son Güncelleme:
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Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk’un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor. Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı yayınlandı.
İşte Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı
KARDEŞLERİM 9. BÖLÜM ÖZETİ
Hastaneye kaldırılan Orhan’ın durumu kritiktir. Kocasını kaybetme korkusuyla deliye dönen Şengül, olanların suçunu çocuklara atar ve onları evden kovar. Berk, gözaltına alınır.
Çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken bir de sokakta kalınca, çaresiz İstanbul’u terk etmeye karar verirler. Akif ise Berk’i kurtarmak için bir plan peşindedir.
Kadir’i ikna edemeyeceğini bildiğinden Ömer ile görüşmeye karar verir. Ömer’in vereceği karar kardeşlerin kaderini etkileyecektir.
Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı