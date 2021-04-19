Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk’un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor. Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı yayınlandı.

İşte Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı





KARDEŞLERİM 9. BÖLÜM ÖZETİ

Hastaneye kaldırılan Orhan’ın durumu kritiktir. Kocasını kaybetme korkusuyla deliye dönen Şengül, olanların suçunu çocuklara atar ve onları evden kovar. Berk, gözaltına alınır.

Çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken bir de sokakta kalınca, çaresiz İstanbul’u terk etmeye karar verirler. Akif ise Berk’i kurtarmak için bir plan peşindedir.

Kadir’i ikna edemeyeceğini bildiğinden Ömer ile görüşmeye karar verir. Ömer’in vereceği karar kardeşlerin kaderini etkileyecektir.

Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı











