Dünya Kargo gemisinden cephanelik çıktı

Kargo gemisinden cephanelik çıktı

Dünya

Kargo gemisinden cephanelik çıktı

ABD Donanmasına ait 5’inci filonun, Umman Denizi’nin kuzeyindeki bayraksız bir gemiye başlattığı operasyon sonucu çok sayıdaki silah ve mühimmata el konulduğu bildirildi.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 11:10 Son Güncelleme:
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ABD donanmasına ait USS Monterey kruvazör gemisi ve Amerikan Sahil Güvenlik ekipleri, Umman Denizi’nde bir kargo gemisine rutin kontrol sonrası operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gemide binlerce mühimmat ele geçirildi. ABD donanması tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kargo gemisinin gizli bölmelerinde düzinelerce Rus yapımı tanksavar güdümlü füze, binlerce Çin menşeli Type 56 saldırı tüfeği, yüzlerce PKM makineli tüfek, keskin nişancı tüfeği ve roket güdümlü el bombası fırlatıcı türü silahlara el konulmuştur.” ifadelerine yer verildi. Silahların nereye götürüldüğünü tespit etmek üzere incelemelerin sürdüğü belirtildi. Dünyanın en fakir ülkesi Yemen’de yaklaşık 7 yıldır, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çıkan çatışmalar nedeni ile binlerce kişi hayatını kaybetti.

DHA


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