Türkiye Karı unutun! İstanbul'da önümüzdeki hafta sıcaklıklar 15 dereceye çıkacak

Karı unutun! İstanbul'da önümüzdeki hafta sıcaklıklar 15 dereceye çıkacak

Türkiye

Karı unutun! İstanbul'da önümüzdeki hafta sıcaklıklar 15 dereceye çıkacak

Meteoroloji, ‘İstanbul’a 1987 karı yağacak’ sözlerini yalanladı. Uzmanlar 'Bırakın bir metrelik karı önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları İstanbul’da 14-15 dereceye çıkacak.' dedi.

31 Ocak 2021, Pazar 09:55 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için konuşulan “Sert kış İstanbul’u vurup geçecek. Kar kalınlığı bir metreyi bulacak” söylentilerini yalanladı. Uzmanlar “Bırakın bir metrelik karı önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları İstanbul’da 14-15 dereceye çıkacak” dedi.

Son dönemde dört gözle beklenen kar yağışı istenen seviyeye ulaşmayınca, şehir efsaneleri ortaya atılmaya başladı. “Balkanlar’dan, Türkiye’ye doğru hareket etme ihtimali olan soğuk hava sistemi Türkiye’ye gelecek ve tarihin en sert kışlarından biri başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de yaşanacak” söylentisi de bunlardan biri.

Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, bu söylentiyi yalanladı. Yetkililer Hürriyet’ten Meltem Özgenç'e şunları söyledi:

Sıcaklıklar aratacak 

“İstanbul’da önümüzdeki bir haftalık periyotta 1987 yılına benzer bir kış beklemiyoruz. Bırakın bir metrelik karı, hatta hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hava İstanbul’da hafta ortasına kadar 14-15 dereceye kadar çıkacak. Pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde lokal sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Genelde ülkemizi etkileyen soğuk hava Balkanlar’dan geldiği için öyle deniyor. Ancak önümüzdeki günlerde bu soğuk hava dalgası olmayacak.

Türkiye'de durum ne? 

Bugün Doğu bölgelerde yağışlar devam edecek. Doğu Akdeniz’in doğusu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, yükseklerde ise yoğun kar şeklinde görülmesini bekliyoruz. Pazartesi ve salı günü ise Marmara’nın batısı, kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde yağış beklenmiyor.”

Şubat ayında başlayıp, Mart ayına kadar devam eden 1987 kışı İstanbul’u vurup geçmişti. İstanbul’da 18 saat kar yağmış ve kar kalınlığı neredeyse 1 metreyi bulmuştu. Hürriyet gazetesi hava olayını manşetine böyle taşımıştı.

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