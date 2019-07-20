Karısını döven turist polisten kaçtı

Taksim Meydanı'nda bir otelde çocuklarının yanında karısını döven Kuveytli turist ihbar üzerine gelen polisi görünce kaçtı.

Olay saat 16.00 sıralarında yaşandı. Taksim Meydanı'nda bir otelde kalan Kuveytli çift arasında tartışma çıktı. Adam iki çocuğunun yanında karısını dövmeye başladı. Kendini pencereye atan kadın 'polis' diye bağırarak yardım çığlıkları attı.

Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bir süre sonra polisin geldiğini gören kişi, otel odasından çıkarak kaçtı. Otele gelen polis ekipleri kadının şikayeti üzerine dayakçı kocayı yakalamak için çalışma başlattı. DHA