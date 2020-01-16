2 hafta önce evlendiği karısı erkek çıkan imam görevden alındı

Uganda'nın Kayunga kasabasının Kyampisi Masjid Noor camisi imamlarından Muhammed Mutumba, 2 hafta önce evlendiği eşinin aslında erkek olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Talihsiz imam, görevden alındı. Gerçek, eşi olarak bildiği şahsın komşularından hırsızlık yaptığının anlaşılması üzerine olay yerine gelen kadın polisin zanlının üstünü aradığı sırada ortaya çıktı.

Gelinlik giydi

Olay Uganda'nın Kayunga kasabasında yaşandı. Muhammed Mutumba isimli imam, 2 hafta önce Swabullah Nabukeera isimli bir kadınla evlendi. İkili arasında düğün yapıldı, gelin gelinlik giydi.

Her şey normal gözüküyordu

İmamın evlendiği kadın, kendisini Swabullah Nabukeera ismiyle tanıttı. İkili evlendiğinde her şey normal gözüküyordu ancak imam, karısının gece yatarken üzerini çıkarmamasından şikayetçiydi.

Evlendiklerinden beri cinsel ilişki yaşamadılar

Talihsiz imam konuyla ilgili yaptığı açıklamada evlendiklerinden bu yana 2 hafta geçtiğini, 2 haftadır hiç birlikte olmadıklarını, çünkü eşinin ona "regl dönemindeyim" dediğini söyledi.

"Sesi inceydi, kadın gibiydi"

Görevden alınan imam yaptığı açıklamada, "Evlendiğimizde kadın olduğunu düşünüyordum. Kadın gibi yürüyordu, sesi inceydi. Hiç bir şey anlamadım. Gece yatarken üzerini çıkarmamakta direniyordu. Bu konuda şikayetçiydim" dedi.

İmamla da hırsızlık için evlenmiş

Kapı komşularından hırsızlık yaparken yakalanan sahte gelinin asıl isminin Richard Tumushabe olduğu ortaya çıkarken, imamla da paralarını çalabilmek için kadın kılığına girip evlendiğini itiraf etti.

Sshte gelin hırsızlık yaparken yakalandı

Kapı komşularının evinden televizyon ve giysi çalarken yakalanan sahte gelinin, olay yerine gelen polis ekibinden bir kadın memurun üzerini aradığı sırada erkek olduğu ortaya çıktı.

Başka kurbanları da olabilir

Yerel Müslüman yetkili Şeyh Abdul Noor Kakande 'talihsiz' olayla ilgili "geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığını, zanlının aynı taktikle mağdur ettiği başka kurbanlarının da olabileceğini" söyledi.



