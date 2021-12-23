Türkiye Karısının girdiği yeri görünce dehşet saçtı! Defalarca kez bıçakladı

Karısının girdiği yeri görünce dehşet saçtı! Defalarca kez bıçakladı

Türkiye

Karısının girdiği yeri görünce dehşet saçtı! Defalarca kez bıçakladı

Adana'da son dakika haberine göre, dini nikahlı karısını otele başka birisiyle girerken gören Serkan T. dehşet saçtı. Saldırgan Serkan T., eşi Sara B.’yi yüzünün çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Saldırgan, gazetecilerin 'Neden yaptın sorusuna' yanıt verdi.

23 Aralık 2021, Perşembe 09:33 Son Güncelleme:
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 Adana’da bir kişi dini nikahlı karısını otele başkasıyla girdiğini görünce yüzünün çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.



Kısa sürede olay yerine gelen polis şüpheli şahsı kaçamadan yakaladı. Yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu içiminde kullanılan aparat çıktı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan T., din nikahlı eşi olan Sara B.’yi otele başka birisiyle girerken gördü. Bunun üzerine sinir krizi geçiren Serkan T., eşi Sara B.’yi yüzünün çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

UYUŞTURUCU İÇME APARATI ÇIKTI

Bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli Serkan T.’yi olay yerinden kaçamadan yakaladı. Yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu içiminde yarayan aparat çıktı. Gözaltına alınan şüpheli gazetecilerin neden yaptın sorusuna, ”Otele başkasıyla girerken gördüm” dedi. Şüpheli Serkan T. polis merkezine götürüldü.

Yaralanan Sara B.’ye ilk müdahaleyi sivil bir sağlık çalışanı yaptı. Yaralı Sara B. sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yüzünün çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.


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