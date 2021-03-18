Türkiye Boşanma aşamasında olduğu karısıyla ilişki yaşayan adamı sokak ortasında 38 kez bıçakladı
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Boşanma aşamasında olduğu karısıyla ilişki yaşayan adamı sokak ortasında 38 kez bıçakladı

Türkiye

Boşanma aşamasında olduğu karısıyla ilişki yaşayan adamı sokak ortasında 38 kez bıçakladı

Tokat Erbaa'da bir şüpheli, boşanma aşamasında olduğu eşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla tartıştığı adamı sokak ortasında 38 kez bıçakladı.

18 Mart 2021, Perşembe 17:19 Son Güncelleme:
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Gelen bir son dakika haberine göre; Tokat Erbaa'da koronavirüs karantinası bulunan mahallede 35 yaşındaki M.K., boşanma aşamasında olduğu eşi D.K. ile ilişki yaşadığı iddiasıyla tartıştığı A.K.'yi (42) sokak ortasında 38 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan A.K., hastaneye kaldırılırken, M.K. de gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde, koronavirüs vakaları nedeniyle karantina uygulanan Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki Yapraklı Sokak'ta meydana geldi. Evinden çıkan A.K., Ankara'dan gelen M.K. ile yolda karşılaştı.

M.K., boşanma aşamasındaki eşi D.K. ile A.K.'nin ilişkisi olduğunu iddia edince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. M.K., A.K.'yi önce boğazından daha sonra vücudunun 37 yerinden yaraladı.



GÖZALTINA ALINDI

A.K., kanlar içinde yere yığılırken, M.K. de olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı A.K., ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.K., buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

M.K. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

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