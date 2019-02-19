Karl Lagerfeld'in kedisi sahipsiz kaldı

Karl Lagerfeld'in vefatının ardından kedisi Choupette kaldı...

19 Şubat 2019, Salı 20:25
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Karl Lagerfeld'in kedisi sahipsiz kaldı

Moda dünyasının efsane isimlerinden Karl Lagerfeld hayata veda etti.

 Çocuğu olmayan Karl Lagerfeld'in ölümünden sonra geriye kedisi Choupette kaldı. 

Kahvaltıda kaz ciğeri ve karides yiyen Choupette'ye iki bakıcının yanı sıra veteriner, bodyguard ve manikürcü hizmet ediyor. 

KEDİSİNE KİM BAKACAK?

Restoranlara götürüldüğünde şefler kendisine özel yemekler hazırlıyor.

Karl Lagerfeld'in ölümünden sonra kedisine kimin bakacağı bilinmiyor.

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