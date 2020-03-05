Karlov davasında yeni gelişme

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik 19 Aralık 2016’da düzenlenen suikastla ilgili aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen’in de bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 5 sanık için 2’şer kez, 3 sanık için birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 70 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi. 5 sanığın örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapsini isteyen savcı, 6 sanığın beraatini, firari sanıkların da dosyasının ayrılmasını talep etti.

Karlov suikastına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davanın görülmesine Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Müebbet hapis cezası talep edildi

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin görüşünü açıkladı. Savcı, 8 sanık için "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Bu sanıklardan "fail" olarak kabul edilen 5'i hakkında, Karlov suikastına ilişkin "kasten öldürmek" suçundan da birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenirken, "kasten öldürmeye yardım" ile suçlanan 3 sanık hakkında 30'ar yıla kadar hapis talebinde bulunuldu.

Bu 8 sanığın, olay sırasında yaralanan üç kişiye ilişkin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu ile "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçlarından da 70 yıl 6'şar ay hapse çarptırılmaları istendi.

Sanıklardan 5'inin "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi. "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan 6 sanığın beraatı, arasında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu firari 9 sanığın dosyasının ise ayrılması istendi.

DHA-AA

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